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الجمعة، 10 مايو 2019 02:33 م
خالد صلاح
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تداول 33 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الجمعة، 10 مايو 2019 02:23 م
تداول 33 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد موانئ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 33 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة  حاويات وخروج 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينتى بضائع عامة وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.


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