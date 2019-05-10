تداول 33 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 33 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينتى بضائع عامة وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.