انتعاش صادرات ألمانيا على غير المتوقع فى مارس بنسبة 1.5%

برلين – رويترز

أظهرت بيانات اليوم الجمعة، ارتفاع الصادرات الألمانية على غير المتوقع فى مارس، مما يثير آمالاً بأن التباطؤ فى أكبر اقتصاد فى أوروبا لن يؤثر سلباً بشكل كبير على النمو فى الربع الأول رغم عوامل معاكسة ناجمة عن نزاعات تجارية لم يتم حلها.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادى إن الصادرات المعدلة فى ضوء العوامل الموسمية زادت 1.5 % فى مارس مقارنة مع الشهر السابق بينما ارتفعت الواردات 0.4 %، ويعنى ذلك أن الفائض التجارى ارتفع إلى 20 مليار يورو (22.45 مليار دولار) من 18.7 مليار يورو فى الشهر السابق.

كان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى انخفاض نسبته 0.3 % فى الصادرات وزيادة بنسبة 0.5 % فى الواردات، وكان من المتوقع أن ينكمش الفائض التجارى إلى 18.2 مليار يورو.