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انتشار الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين بأسوان.. والطب البيطرى يشن حملات وقائية

الجمعة، 10 مايو 2019 05:00 ص
انتشار الكلاب الضالة تهدد حياة المواطنين بأسوان.. والطب البيطرى يشن حملات وقائية
أسوان - صلاح المسن
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تمثل الكلاب الشرسة والضالة الموجودة فى الشوارع قنبلة موقوتة تهدد حياة المارة خاصة الأطفال وتتفاقم ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتتكرر وقائع التعدى من حين لآخر، ولا تنتهى بلاغات واستغاثاث المواطنين اليومية بأسوان من تزايد حالات العقر مطالبين بالقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

وتدفع الأجهزة التنفيذية وفى مقدمتها الطب البيطرى بفرق المكافحة بشكل مستمر لإعدام الكلاب الضالة.

من جهتها صرحت الدكتورة هالة عبد الغنى عليان مدير إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطرى بأسوان لـ"اليوم السابع"، بأن مديرية الطب البيطرى بأسوان تشن حملات مكافحة الكلاب الضالة بشكل مكثف بالتعاون مع الوحدات المحلية وتشمل حملات مديرية الطب البيطرى الحملات جميع قرى ومدن المحافظة ويتم الاستجابة لشكاوى المواطنين الخاصة بانتشار الكلاب الضالة أولاً بأول فضلاً عن مكافحة الذئاب والقطط الشرسة والحيوانات الشرسة عمومًا.

وأضافت الدكتورة هالة عبد الغنى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل جاهدة على توفير المادة السامة، مشيرة إلى أنه يتم توزيع المادة السامة فى الطعوم وهى عبارة عن قطع من اللحوم والكبد وتوزيعها ليلاً فى المناطق المستهدفة وفى المناطق الجبلية وأطراف المدن.

ولفتت إلى أنه يتم توجيه الحملات بانتظام رغم تكلفتها المادية المرتفعة، فضلاً عن الصعوبات اللإدارية والفنية التى يتم التغلب عليها من أجل حماية المواطنين من الكلاب الضالة، مشيرة إلى أنه فى الشهر الماضى تم شن حوالى 20 حملة تقريبًا فى مدينة أسوان.

وأكدت الدكتورة هالة عبد الغنى، أنه يتم تقديم كل الخدمات للحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال تحصين الثروة الحيوانية ضد السعار بجرعات تطعيم سنوية، كإجراء وقائى من تعرضها لهجمات الكلاب الضالة، خاصة فى المزارع الموجودة فى المناطق الجبلية، فضلاً عن تقديم الوحدات البيطرية خدمات التطعيم لكلاب الأهالى حيث يتم إعطاء جرعة للكلب وشهادة "رخصة" لحائز هذا الكلب.

من ناحية أخرى يقول أشرف البدرى، من أهالى أسوان إن الكلاب الضالة عموماً تمثل خطورة على حياة المواطنين، مضيفًا أن الكلاب الضالة للاسف منتشرة فى شوارع مدينة أسوان وبكثرة وأن فرق التطهير لوحدها لا تستطيع مواجهتها بشكل كامل ما يتطلب وضع حل جذرى لهذه المشكلة.

وتكاتف الجهود خاصة فى مجال النظافة والتخلص الآمن من مخلفات محلات الجزارة والمطاعم والقمامة بشكل عام التى تعد هى السبب فى انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والقرى والنجوع، وتكرر حوادث العقر.

فى نفس السياق، وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان مسئولى الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الحملات لمكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، مع ضرورة قيام مديرية الشئون الصحية بتوفير الكميات المناسبة من الأمصال والعقاقير اللازمة لعلاج عضة الكلب والتى وصلت إلى 1300 مصل يتم صرفها شهرياً بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية.


 
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