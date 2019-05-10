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اليمن يدعو دول أوروبا لتوسيع مساهمتها فى إعادة الإعمار والتنمية

الجمعة، 10 مايو 2019 04:00 ص
اليمن يدعو دول أوروبا لتوسيع مساهمتها فى إعادة الإعمار والتنمية عبد ربه منصور هادى الرئيس اليمنى
عدن /أ ش أ/
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دعا وزير التخطيط والتعاون الدولى اليمنى الدكتور نحيب العوج، سفراء ومندوبى دول الاتحاد الأوروبى فى الأمم المتحدة بالعاصمة الأردنية (عمّان) إلى توسيع مساهمتها فى اليمن لإعادة الإعمار والتنمية.

واستعرض الوزير اليمنى - خلال لقائه الخميس، مع السفراء والمندوبين الأوروبيين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - الجهود الحكومية التى بُذلت لتفعيل مؤسسات الدولة وتفعيل منظومة الخدمات الأساسية، مشيراً إلى خطة الأولويات العاجلة التى أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مستعرضا الإصلاحات الاقتصادية التى ساهمت فى استقرار العملة من خلال تفعيل البنك المركزي.

وأشاد الوزير اليمنى بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى من خلال دعمه لليمن فى مجالات كثيرة، أهمها القطاعان الزراعى والسمكى وقطاع الشباب والمرأة، كما دعا العوج، سفراء ومندوبى الاتحاد الأوروبى إلى زيارة العاصمة المؤقتة (عدن) وفتح مكاتب المنظمات هناك.

وتطرق الوزير اليمنى إلى إعداد الحكومة موازنة الدولة لعام 2019، والتى تم إقرارها من مجلس النواب، منوهاً بأهمية دعم الموازنة العامة للدولة لسد العجز فى تلك الموازنة.

 


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