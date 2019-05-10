اليابان: الاختبار الصاروخى لكوريا الشمالية ينتهك قرارات الأمم المتحدة

رويترز

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن أحدث اختبار صاروخى نفذته كوريا الشمالية ينتهك قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لوقف مثل هذه الاختبارات للأسلحة الباليستية.

وقال كوتارو نوجامي نائب كبير أمناء مجلس الوزراء في إفادة صحفية دورية "كانت صواريخ باليستية مما يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة".

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى فيما يبدو أمس الخميس في ثاني تجربة صاروخية في غضون أقل من أسبوع.

واليابان في مرمى صواريخ كوريا الشمالية متوسطة المدى ومن المؤيدين بقوة لإصدار قرارات صارمة تجبر بيونجيانج على التخلي عن برنامجيها للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية.