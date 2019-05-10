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"المدن الأفريقية فرص وتحديات" مؤتمر إقليمى تستضيفه القاهرة يونيو المقبل

الجمعة، 10 مايو 2019 09:30 ص
"المدن الأفريقية فرص وتحديات" مؤتمر إقليمى تستضيفه القاهرة يونيو المقبل مؤتمر الانتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة فى مراكش
كتب على عبد الرحمن
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تنظم مصر فى الفترة من 18 إلى 20 يونيو المقبل مؤتمرًا إقليميًا تحت عنوان "المدن الأفريقية.. فرص وتحديات"، وذلك بمناسبة استضافة مصر للاجتماعات التنظيمية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، حيث يشارك فى المؤتمر رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية وعدد من الجهات الدولية المانحة.

ويهدف المؤتمر إلى تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية والنمو الاقتصادى والتوسع الحضرى وتوفير منبر لجميع الأطراف المعنية لتبادل الخبرات العملية للمدن الأفريقية فى مجال التنمية الحضرية المتسارعة وسبل تعظيم العائد منه فى تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والتصدى للتحديات البيئية المشتركة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود المبذولة لتحفيز التنمية المحلية وتحديد الفرص والتحديات التى تواجه المدن الأفريقية فى هذا المجال.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر القضايا المتعلقة بالعلاقة بين التحضر والنمو الاقتصادى فى القارة الأفريقية وفتح المجال أمام المستثمرين لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة بالقارة الأفريقية وفرص تعزيز المشروعات المشتركة وقيام منظمات التنمية الأفريقية والدولية والجهات المانحة بعرض أنشطتهم وبرامجهم لإتاحة فرص التعاون ودعم الجهود التنموية للمدن الأفريقية.

يأتى ذلك فى إطار نتائج مشاركة وفد مصرى خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الماضى بالقمة الثامنة للمدن الأفريقية "إفريسيتى 2018" تحت عنوان "الانتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة.. دور الجماعات المحلية والجهوية فى أفريقيا"، وذلك فى مدينة مراكش بالمغرب، خاصة لحضور اجتماعات المجلس الأفريقى العام لمنظمة "المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA" واجتماع دول الشمال الأفريقى، وما تحقق من إنجاز باختيار مصر"ممثلة فى محافظة القاهرة" ضمن أعضاء إقليم شمال أفريقيا باللجنة التنفيذية للمنظمة والإجماع على استضافة مصر لمقر إقليم الشمال وكذلك اختيار محافظة القاهرة ومحافظة القليوبية كأعضاء بالمجلس الأفريقى العام للمنظمة واختيار محافظ دمياط، كونها قيادة نسائية محلية، كأحد أعضاء مجلس شبكة النساء المحلية المنتخبة لأفريقيا REFELA.


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