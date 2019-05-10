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الكنيسة الكاثوليكية: تسلمنا 5 آلاف متر لبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية ونبدأ قريبًا

الجمعة، 10 مايو 2019 01:00 ص
الكنيسة الكاثوليكية: تسلمنا 5 آلاف متر لبناء كنيسة بالعاصمة الإدارية ونبدأ قريبًا الأب هانى باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر
كتبت سارة علام
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أكد الأب هانى باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، أن الكنيسة تسلمت منذ فترة طويلة 5 آلاف متر، من جهاز العاصمة الإدارية، لبناء كاتدرائية كاثوليكية عليها.
 
وأوضح المتحدث الرسمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الكنيسة مازالت فى مرحلة الإجراءات، والرسومات، والتصميمات على أن تبدأ أعمال الحفر والبناء فور الانتهاء من تلك المرحلة.
 
وبموجب قانون المدن الجديدة، فإن الدولة تخصص أراضى لبناء كنائس فى المجتمعات العمرانية الجديدة للطوائف الثلاث الكبرى الأرثوذكسية والانجيلية والكاثوليكية. 
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد افتتح فى يناير الماضى، كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة للأقباط الأرثوذكس، ليلة عيد الميلاد المجيد، بالتزامن مع افتتاح مسجد الفتاح العليم الأكبر فى الشرق الأوسط.
 
 
 


 


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كاتدرائية كاثوليكية بالعاصمة الادارية

العاصمة الادارية

الكنيسة الكاثوليكية

هانى باخوم

كنيسة جديدة بالعاصمة الادارية

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