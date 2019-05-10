الكشف المجانى على 1184 مريض بقرية باب العبيد غرب الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية باب العبيد بمنطقة أبيس وسط الإسكندرية يومى الأربعاء والخميس، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) .

وصرح الدكتور علاء عثمان ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة التى ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والاطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة، قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا ل 1148 مريض من أهالى المنطقة التى تعد من المناطق الأكثر احتياجا بمحافظة الإسكندرية.

من جانبه أوضح الدكتور ماهر عثمان ، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة حيث تم فحص 85 مواطن من أهالى المنطقة وتم اكتشاف 3 حالات ارتفاع فى ضغط الدم ، تم تحويلها لعيادة أمراض القلب لاستكمال الكشف الطبى والفحوصات وتلقى العلاج، كما تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات لـ 602 مواطن من أهالى المنطقة على مدى اليومين .