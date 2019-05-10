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الكشف المجانى على 1184 مريض بقرية باب العبيد غرب الإسكندرية

الجمعة، 10 مايو 2019 12:05 ص
الكشف المجانى على 1184 مريض بقرية باب العبيد غرب الإسكندرية قافلة علاجية
الاسكندرية جاكلين منير
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نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية باب العبيد بمنطقة أبيس وسط الإسكندرية يومى الأربعاء والخميس، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) .

وصرح الدكتور  علاء عثمان  ، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن القافلة التى ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات الباطنة والجراحة والنساء والاطفال والقلب والعيون والعظام والجلدية وتنظيم الأسرة، قدمت خدمة الكشف والعلاج مجانا ل 1148 مريض من أهالى المنطقة التى تعد من المناطق الأكثر احتياجا بمحافظة الإسكندرية.

من جانبه أوضح الدكتور ماهر عثمان ، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية أن القافلة العلاجية قدمت أيضا خدمة الكشف المبكر عن مرض الضغط والسكر لأهالى المنطقة حيث تم فحص 85 مواطن من أهالى المنطقة وتم اكتشاف 3 حالات ارتفاع فى ضغط الدم ، تم تحويلها لعيادة أمراض القلب لاستكمال الكشف الطبى والفحوصات وتلقى العلاج، كما تم تقديم التوعية الصحية فى عدد من الموضوعات لـ  602 مواطن من أهالى المنطقة على مدى اليومين .

 

 

 


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