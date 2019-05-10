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القبض على 19 تاجر مخدرات وأسلحة بحملة أمنية بالقليوبية

الجمعة، 10 مايو 2019 02:02 م
القبض على 19 تاجر مخدرات وأسلحة بحملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت الاجهزة الامنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 19 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 19   تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت اقسام شبرا الخيمة والخصوص القناطر الخيرية  ،وشبين القناطر والخانكة تم ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 370جراما الحشيش المخدر، و500قرص مخدر وكيلو جرام من مخدر الهيروين ،ومبالغ مالية، و9 قطع أسلحة نارية غير مرخصة وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

 

 

 


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