العثور على جثة طفل غرق بنهر النيل بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

عثرت أسرة الطفل الغارق بنهر النيل بأطفيح، على جثته طافية بنيل العياط، وتم انتشال جثته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدفنه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة أطفيح بلاغا يفيد غرق طفل بنهر النيل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن طفل يدعى محمد صالح يبلغ من العمر 12 عاما، اختل توازنه وسقط بنهر النيل، مما أسفر عن مفارقته الحياة.

واستمرت عمليات البحث عن جثمان الطفل، حتى تم العثور عليه طافيا بنهر النيل بالعياط، وتم انتشال الجثة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.