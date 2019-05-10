الصحف العالمية: مصر تستعد للتحول لمركز إقليمى للطاقة.. تعريفة ترامب الجديدة على البضائع الصينية ترفع أسعار أيفون.. أحد مؤسسى فيس بوك يدعو الحكومة الأمريكية لتفكيك الشركة.. التضخم فى فنزويلا يسجل 1.304.494%

كتبت ريم عبد الحميد – فاطمة شوقى

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، الجمعة، عدد من القضايا كان أبرزها تطبيق زيادة رسوم التعريفة الجمركية الأمريكية على بضائه صينية بقيمة 200 مليار دولار، ودعوة المشارك فى تأسيس فيس بوك إلى تفكيك الشركة، إلى جانب الزخم المتعلق بمطالب عزل ترامب.

حيث اهتمت شبكة "سى إن إن" الأمريكية بقرار الرئيس دونالد ترامب برفع التعريفة الجمركية على بضائع صينية قيمتها 200 مليار دولار، والذى يدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة، من شأنه أن يرفع بشكل كبير أسعار أجهزة أيفون وألعاب الأطفال والأحذية الشهيرة.

وأوضحت الشبكة إن أغلب السلع الاستهلاكية من أجهزة إلكترونية وألعاب أطفال وأحذية كانت فى مأمن حتى الآن من أثر الرسوم الجمركية التى قام ترامب بزيادتها فى الأشهر الأخيرة، وكانت خطوة إستراتيجية جعلت الحرب التجارية تقريبا غير مؤثرة على المتسوقين الأمريكيين. لكن ترامب لم يعد يجد بضائع تفرض عليها ضرائب، ومن ثم فإن الزيادة الأخيرة فى التعريفة الجمركية يمكن أن تؤدى إلى ضريبة 25% على كل شىء تقريبا تستورده الولايات المتحدة من الصين.

وقد يصل هذا إلى 100% على ألعاب الأطفال والمعدات الرياضية التى تستوردها واشنطن من الصين، وتصل إلى 93% على الأحذية و91% على الملابس والمنسوجات، وفقا لتحليل أعده معهد بيترسون للاقتصاد الدولى.

وقال فيل ليفى، الزميل البارز فى مجلس شيكاغو للشئون العالمية، والذى شغل منصب كبير الاقتصاديين فى مجال التجارة فى عهد الرئيس جورج دبليو بوش أن هذه السلع تم تنحيتها جانبا من قبل بشكل متعمد لأنها ستكون مؤلمة بالنسبة للأمريكيين.

وتوضح "سى إن إن" أن حوالى ثلاثة أرباع ألعاب الأطفال التى تباع فى الولايات المتحدة مصنوعة فى الصين بما فى ذلك عرائس "لول سربرايز" ذات المبيعات الهائلة.

واهتمت صحيفة "ذا هيل "الأمريكية بمطالب البعض للكونجرس بعزل الرئيس ترامب ومنهم النائبان ال جرين ورشيدة طليب الذين انضما إلى تحالف من الجماعات الليبرالية أمس الخميس لتسليم عريضة تحمل أكثر من 10 مليون تقع تحث الكونجرس على البدء فى إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائبين جرين وطليب من أكثر الأصوات المؤيدة للفكرة بين الديمقراطيين فى مجلس النواب. وقد انضما إلى جماعات من بينها " الحاجة إلى العزل" و"حرية التعبير من أجل الشعب" ومسيرة النساء وغيرها فى مسيرة أمام مبنى الكابيتول أمس الخميس لتسليط الضوء على العريضة .

وقالت طليب أمام الحاضرين: "أقول للناس دائما هذا مجلسكم وأنتم تقولون لنا ما يجب أن نفعله. وها نحن نقول لهذا المجلس ما يجب أن يفعله".

وكانت طليب قد تقدمت بمشروع قرار فى أواخر مارس يطالب اللجنة القضائية بمجلس النواب التحقيق فيما إذا كان ينبغى أن يقوم المجلس ببدء إجراءات عزل ترامب. ويرعى هذا المشروع حتى الآن سبعة نواب، أغلبهم وقعوا عليه بعد الكشف عن نسخة منقحة من تقرير المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى روبرت مولر المتعلق بالتدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية 2016 وما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة.

وكانت طليب قد لفتت الانتباه فى أول يوم لها كعضو فى الكونجرس بداية العام عندما ظهرت فى فيديو بين أنصارها وهى تقول "سنعزل.. ترامب"، مستخدمة ألفاظا نابية.

أما جرين فقد تقدم بتصويتين لعزل ترامب فى عامى 2017 و2018 عندما كان للجمهوريين السيطرة على مجلس النواب، وهدد لأشهر بإجراء تصويت ثالث.

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا لرجل الأعمال الأمريكى كريس هيوز، الذى شارك فى تأسيس موقع التواصل الاجتماعى الأشهر "فيس بوك"، يدعو فيه الحكومة الأمريكية إلى تفكيك الشركة، واصفا إياها بأنها خطر على الاقتصاد والديمقراطية فى الولايات المتحدة.

قال هيوز إن السلطة والنفوذ غير المقيدين لمارك زوكبربيرج، الرئيس التنفيذى لفيس بوك، تتجاوز أى شخص آخر فى القطاع الخاص أو فى الحكومة، مضيفا أن الوقت قد حان ليقوم المنظمون بتفكيك فيس بوك. وتابع هيوز فى مقاله قائلا إن مارك شخص طيب وجيد، إلا أنه غاضب منه لتركيزه على النمو الذى دفعه إلى التضحية بالأمن مقابل مزيد من "الكليك".

وأشار هيوز إلى أنه محبط من نفسه ومن الفريق الأول لفيس بوك لعدم التفكير بشكل أكبر فى الكيفية التى يمكن أن يغير لوغاريتم النيوز فيد ثقافتهم، ويؤدى إلى التدخل فى الانتخابات وتمكين قادة القوميين. وأوضح أنه يشعر بالقلق من أن مارك قد أحاط نفسه بفريق ينفذ معتقداته بدلا من أن يتحداها.

وتقول شبكة "سى إن إن" إن هيوز هو الأحدث بين مجموعة من رواد الأعمال البارزين والمديرين التنفيذين فى مجال التكنولوجيا الذين يطالبون بتنظيم أكثر صرامة لفيس بوك والمنصات الإلكترونية الأخرى. هؤلاء الرواد يتحدثون فى الوقت الذى تسارع فيه دول مختلفة حول العالم لوضع ضوابط أفضل بعد موجة من الفضائح المرتبطة بخصوصية البيانات والتدخل فى الانتخابات وانتشار المعلومات المضللة.

الصحف البريطانية: سياسة ترامب إزاء طهران حمقاء وتقرب الحرب

انتقد المحلل البريطانى سيمون تسيدال سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إزاء إيران، ووصفها بأنها حمقاء تجعل الحرب أكثر ترجيحا.

وفى مقاله بصحيفة "الجارديان"، قال تسيدال إنه ليس من الواضح ما يمكن أن تفعله إيران لحث الولايات المتحدة وحلفائها فى المنطقة على وقف حرب الاستنزاف المتصاعدة قبل أن يندلع صراع شامل. فعندما انسحب دونالد ترامب من الاتفاق النووى مع طهران العام الماضى، قال إنه يريد صفقة أفضل، وقال إن على إيران أن تغير سلوكها وأن تتصرف كدولة طبيعية.

ويرى تسيدال إن هذا الأمر كان دائما مخادعا، فحكام إيران الاستبداديون بحاجة بالتأكيد إلى إصلاح طرقهم. لكن ما يقصده ترامب ومستشاروه هو أنهم يجب أن يفعلوا ما تقوله أمريكا، ووفقا للمصالح الأمريكية، فما يريدونه هو إنهاء 40 عاما من التحدى فى فترة ما بعد الثورة. ويريدون تغيير النظام فى إيران.

ويذهب الكاتب إلى القول بأن قيادة طهران أمامهم الآن ثلاثة خيارات، إما الانتظار أو المقاومة أو الاستسلام. ولا يعد الاستستلام خيارا حقيقيا على الإطلاق. فحسن روحانى رئيس البلاد المعتدل وكبار المسئولين مثل وزير الخارجية جواد ظريف لن ينجو بهذا النوع من الانسحاب الإستراتيجى والإقليمى الشامل الذى يريده الأمريكيون.

وستستغل المؤسسة الدينية التى يقودها المرشد آية الله على خامنئى والحرس الثورى، أى محاولة للتسوية للقضاء على فلول الإصلاحيين وسيتضاعف الملالى فى قمعهم.

فرنسا تحذر بريطانيا من تأجيل البريكست

نقلت صحيفة "إندبندنت البريطانية تحذير فرنسا لبريطانيا بأنها لن تقبل تكرار مد الموعد النهائى للبريكست بعد 31 أكتوبر المقبل، فى ظل الجمود التى تشهده بريطانيا بشأن الاتفاق الذى تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تريزا ماى.

وقال مستشار للرئيس الفرنسى اليوم الجمعة، فى تصريحات لوكالة رويترز، إننا يجب ألا نعلق فى تمديدات متكررة، هذا أمر مؤكد.

وصرح المستشار بأن الرسالة واضحة، وهى ضرورة التوصل إلى حل قبل 31 أكتوبر.

ولم يستبعد المسئول البارز الذى لم يكشف عن اسمه حدوت بشكل قاطع المزيد من التمديد، وأعرب عن أمله أن تسفر المحادثات بين الحكومة البريطانية وحزب العمال المعارض عن أغلبية مفيدة لتريزا ماى لتمرير اتفاقهما فى البرلمان. وأشار إلى أن الانتخابات الأوروبية يمكن أن تكون بمثابة صدمة للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين.

ولفتت الإندبندنت إلى أن فرنسا كعضو فى الاتحاد الأوروبى لها حق نقض أى مد للمادة 50 رغم أنه من الناحية العملية يميل القادة فى المجلس الأوروبى إلى إيجاد تسوية عندما يواجهون أصوات معارضة.

وفى نفس السياق، نقلت صحيفة "الجارديان" عن دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى قوله إن فرص بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى تصل إلى 30%، حيث من المرجح أن ترفض البلاد بريكست فى حال إجراء تصويت ثان.

وأشار توسك، أرفع مسئول فى الكتلة الأوروبية، إلى أن الرأى العام البريطانى لم يناقش البريكست إلا بعد استفتاء 2016، وكان هناك سببا مهما للاعتقاد بأن التصويت بالرحيل يمكن قلبه.

التضخم فى فنزويلا يواصل الارتفاع ويسجل 1.304.494%

ارتفع مؤشر التضخم فى فنزويلا مرة أخرى فى أبريل ليصل إلى 44.7 ٪، وهو ما يزيد 26.6 % عن مارس، عندما كان 18.1 ٪، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن لجنة المالية فى البرلمان، فى الوقت الذى لم تعلن الحكومة الفنزويلية أى معلومات.

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فإن التضخم فى أبريل وصل 44.7%، وبالتالى فقد وصل معدل التضخم السنوى 1.304.494% .

وقال عضو اللجنة المالية فى البرلمان الفنزويلى "أنخيل الفارو" فى مؤتمر صحفى "بعد الحفاظ على أسعار المنتجات بين مارس وبداية أبريل ، تسارع نموها فى الأسابيع الثلاثة الماضية".

وكرر أن "الأسباب العميقة لانهيار الاقتصاد لا تتعرض للهجوم" ، وأشار إلى أنه وفقًا لتقديرات البرلمان ، فإن الغالبية العظمى من المعارضين الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور لا يمكنهم شراء سوى 1٪ من سلة الغذاء الأساسية، وفقًا لتقديرات البرلمان.

وأشار إلى أنه رغم أن هناك زيادة فى الرواتب لكنها لم تنشر رسمياً ، فقد أبلغت نقابات عمال القطاع العام أن رواتبهم ارتفعت من 18 الف بوليفار (3.45 دولار) إلى 40 الف بوليفار (7.68 دولار).

وأضاف "لشراء سلة غذائية فى فنزويلا فتحتاج 1.171.732 بوليفار (21.225 دولار) لدعم عائلة عادية مكونة من 4 أشخاص".

وتمر فنزويلا ، التى تمتلك أكبر احتياطيات نفطية فى العالم ، بأزمة اقتصادية حادة ، بالإضافة إلى التضخم المفرط ، ونقص الأدوية وفشل الخدمات العامة.

وبدأت لجنة المالية فى البرلمان الفنزويلى تقديم مؤشر أسعار المستهلك فى يناير 2017 لأن البنك المركزى لم ينشر التضخم وغيرها من المؤشرات لأكثر من عامين.

وكالة إيطالية: مصر تستعد لمشروع تحويلها لمركز إقليمى للطاقة

قالت وكالة "نوفا" الإيطالية إن مصر اختتمت المسودة النهائية لجعل البلاد مركزا إقليميا لتجارة الطاقة، مؤكدة أن مصر انتهت من مشروع استيراتيجية المحور الإقليمى وتستعد لتحويلها لمركز إقليمى للطاقة.

وأشارت الوكالة إلى أن وزارة البترول المصرية أوضحت أن استيراتجية المشروع فى المرحلة الأخيرة بعد إعدادها خلال الفترة الماضية.

وأكدت الوكالة أن مصر لها دور رئيسى فى مجال الطاقة، خاصة أنها تمتلك بنية أساسية قوية فى مجال الغاز والبترول.

ويعد مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة مشروعا قوميا، يتضافر فيه جهود جميع الوزارات فى الحكومة المصرية من أجل الوقوف أمام التحديات والصعاب.