"الخمريت" و"الأبريق" إفطار رمضانى مميز فى أسوان.. تعرف على طريقة التحضير

أسوان – عبد الله صلاح

يحتفظ الصعيد بالموروث الشعبى والعادات والتقاليد المتبعة منذ الأجداد وصولاً إلى الأحفاد، ولعل من الأشياء التى توارثها الأبناء أيضاً هى الأكلات والمشروبات التى يحرص عليها أبناء هذا المجتمع وترتبط أكثر بالمناسبات الدينية والاجتماعية.



إعداد الخمريت

ومن أبرز هذه المأكولات والمشروبات التى ارتبطت بشهر رمضان ومنتشرة فى بعض القرى بمحافظة أسوان، هى أكلة "الخمريت" ومشروب "الأبريق".



يحكى سيد أبو الوفا، من أهالى قرية بنبان بحرى، لـ"اليوم السابع"، عن ارتباط هذه الأكلات بشهر رمضان، ومدى الروح الاجتماعية التى تسبق تحضير أكلات الصعيد بصفة عامة، حيث تجتمع النساء فى كل ليلة من ليالى الشهر الكريم داخل منزل إحدى سيدات القرية ويتبادلن المكان طوال رمضان وحتى الاستعداد للعيد، وتستمر هذه الروح الاجتماعية التى تجمع حوالى كل 10 سيدات فى منزل واحد طوال رمضان يتبادلن الخبرة فى إعداد الطعام ويحكين عن الأخبار فى جو رمضانى بعيداً عن مواقع التواصل الاجتماعى والتلفاز.





إضافة الملوخية للخمريت

"أم سيد" كما يحب أن يطلق عليها الناس، تحدثت لـ"اليوم السابع"، عن طريقة تحضير "الخمريت" قائلةً: هى أكلة خفيفة على المعدة، سهلة التحضير، يحرص على تناولها أبناء القرى فى محافظة أسوان وخاصة القرى الواقعة بالقرب من نهر النيل، وتعد من الأطباق الرئيسية على مائدة الإفطار الرمضانى.





الأبريق

وأوضحت أم سيد، بأن "الخمريت" وهو عبارة عن رقائق الفطير التى يضاف عليها الملوخية ويتم تناولها فى وجود البصل واللحوم والسلطات، مشيرة إلى أن طريقة التحضير تبدأ من إحضار كمية من خليط الدقيق بعد أن يتم عجنه فى الماء، يضاف إليه الخميرة ويترك فترة حتى يخمر، وفى تلك الفترة يتم تجهيز "الدوكة" وهى عبارة عن صاج حديدى دائرى الشكل وكان قديماً يوضع تحته الطوب ليرتفع قليلاً عن النار، ولكن حديثاً يوضع على المشعل مباشرة، ويضاف قليلاً من الزيت على الصاج حتى لا يلتصق الدقيق بالصاج، ثم يبدأ بوضع الدقيق المعجون بعد أن يصير سائلاً على الدوكة بشكل دائرى يملأ الصاج تماماً، وبعد لحظات يتم رفعه ليصبح أشبه برقائق الفطير.



وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من إعداد الكمية المناسبة للوجبة، يتم إحضار إناء كبير، ويتم وضع الخمريت بداخله بعد أن تم تقطيعه قطع متوسطة "فتة" ثم يصب فوقه الملوخية الساخنة ويتم خلطها، ويحرص على تناول مثل هذه الوجبة الكثير من المواطنين فى قرى أسوان وخاصة كبار السن منهم الذين لا تقوى أسنانهم على تناول الأكلات الأخرى، مضيفةً بأن الخمريت طبق رئيسى يتم تجهيز اللحوم والسلطات أو البصل أو المخللات بجانبه.



أما عن مشروب "الأبريق"، والذى ينتشر أيضاً فى قرى الصعيد بأسوان وبين أبناء النوبة، فتشير "أم ثريا" من أهالى النوبة فى أسوان، إلى أن مشروب الأبريق من المشروبات الأسوانية المميزة، ويصنع عن طريق الخميرة وتكون على شكل سائل وتستمر فترة العمل عليه 3 أيام وفى الليلة الأخيرة يمكن أن يوضع به الأعشاب مثل الزنجبيل أو الحلف بر، ثم يضاف إليه الماء ويحلى بالسكر، موضحةً بأن الأبريق يعد مميزاً بين أبناء أسوان قديماً لأنه يساعد على تخفيف حدة العطش، لذلك فهو من أشهر المشروبات التى يقبل عليها الصائمون فى رمضان بأسوان فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.







الخمريت