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الجيش السورى يتصدى لهجوم مجموعات مسلحة بريف حماة الشمالى

الجمعة، 10 مايو 2019 12:05 م
الجيش السورى يتصدى لهجوم مجموعات مسلحة بريف حماة الشمالى الجيش السورى
وكالات الأنباء
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أعلن الجيش السوري تصديه لهجوم عنيف شنه مسلحو هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا (المحظورة في روسيا وعدة دول) على بلدة كفر نبودة، والتي سيطر عليها الجيش منذ يومين خلال عملياته لاستعادة السيطرة على ريف حماة الشمالي المتاخم لمحافظة إدلب.

 

وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "مسلحي تحرير الشام شنوا هجوماً عنيفاً على جبهة كفر نبودة من جهة قرية القصابية جنوب مدينة إدلب وناحية خان شيخون في منطقة معرة النعمان بريف إدلب لوقف تقدم الجيش باتجاه البلدتين".

 

وأضاف المصدر أن "الجيش تمكن من التصدي للهجوم وكبّد المسلحين خسائر في العديد والعتاد".


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