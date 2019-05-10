التحريات: لا شبهة جنائية فى غرق مجهول بالنيل وفحص بلاغات التغيب لكشف هويته

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة العثور على جثة شخص بنهر النيل بالبدرشين، عدم وجود شبهة جنائية، حيث أفاد تقرير مفتش الصحة أنه لا توجد بها أى إصابات، ورجحت التحريات أن الضحية تعرض للغرق منذ ما يقرب من 10 أيام، ونقلته المياه حتى وصل إلى منطقة البدرشين.

وذكر مصدر أمنى، أن أحد الصيادين شاهد الجثة، فأبلغ رجال المباحث، وتم الاستعانة بقوات الإنقاذ النهرى، حيث تم انتشالها، ونقلها إلى المشرحة، مضيفا أنه جارى فحص بلاغات التغيب المحررة فى الآونة الأخيرة، للتوصل لهوية المتوفى.

تلقى الرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بنهر النيل.

فانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، فى العقد الثالث من العمر، ولم يتم العثور بحوزته على أى أوراق تثبت شخصيته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.