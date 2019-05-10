video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 10:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تخسر 41 مليار جنيه خلال أول أسبوع فى شهر رمضان

الجمعة، 10 مايو 2019 09:42 ص
البورصة تخسر 41 مليار جنيه خلال أول أسبوع فى شهر رمضان البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 41 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 766 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5.1% عن الأسبوع الماضى. 
  
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 424.2 مليار جنيه إلى 396.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 6.5%.
 
وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 262.4 مليار جنيه إلى 250.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.4%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 686.6 مليار جنيه إلى 647.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.7%.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى وحديد عز

البورصة: 52 شركة بقائمة الأسهم المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية

البورصة : تنفيذ صفقة على أسهم "أسس للاستيراد" بقيمة 1.5 مليون جنيه

أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 9-5-2019

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9 - 5 -2019

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

البورصة المصرية

البورصة

البورصه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة