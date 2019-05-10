video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 02:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى وحديد عز

الجمعة، 10 مايو 2019 02:00 ص
البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى وحديد عز البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.
  
وارتفع رصيد شهادات إيداع شركات البنك التجارى الدولى عند 11.103 مليون شهادة، حديد عز إلى 115.955 مليون شهادة.
 
واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ المصرية للاتصالات عند 168.486 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.773 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 20.230 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 73.194 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 177.128 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 696.049 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 293.172 مليون شهادة.
 
كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.096 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.023 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على توصية "فاروس" بشأن شراء سهم شركة جلوبال تليكوم

بلتون ترفع تقديراتها للقيمة العادلة "جى بى أوتو" إلى 7.60 جنيه للسهم

تقرير يتوقع استبعاد "النساجون الشرقيون من مؤشر إم إس سى آى للشركات الصغيرة

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

البورصة

البورصه

البورصة المصرية

شهادات الايداع

البنك التجارى

حديد عز

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
البنك المركزى: تراجع التضخم فى إبريل على أساس سنوى إلى 8%

البنك المركزى: تراجع التضخم فى إبريل على أساس سنوى إلى 8%

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

شبهة جنائية فى حريق منزل مصطفى شعبان بـ"أبو جبل" وسرقة 30 مليون جنيه

شبهة جنائية فى حريق منزل مصطفى شعبان بـ"أبو جبل" وسرقة 30 مليون جنيه

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة