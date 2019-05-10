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الأرصاد تحذر: ارتفاع حاد فى درجات الحرارة من الغد حتى نهاية الأسبوع

الجمعة، 10 مايو 2019 11:49 ص
الأرصاد تحذر: ارتفاع حاد فى درجات الحرارة من الغد حتى نهاية الأسبوع ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الجمعة ربيعى ممتع على كافة الأنحاء يمتد حتى محافظات جنوب الصعيد.

وكشف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع غدا السبت، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات، حتى تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة غدا 31 درجة.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستوالى ارتفاعها حتى نهاية الأسبوع لتكون أعلى من المعدل الطبيعى لمثل هذا الوقت من العام منتصف الأسبوع المقبل .

وحذر مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية على الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مناشدا السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة خاصة فى الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل مشيرا إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية.


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