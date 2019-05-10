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استقرار أسعار الذهب عالمياً بعد سريان زيادة رسوم أمريكية على سلع صينية

الجمعة، 10 مايو 2019 10:53 ص
استقرار أسعار الذهب عالمياً بعد سريان زيادة رسوم أمريكية على سلع صينية ذهب - ارشيفية
رويترز
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تماسكت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متلقية الدعم من تزايد التوترات التجارية بعد أن دخلت زيادة للرسوم الجمركية أمر بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ، مما يضع المعدن النفيس على مسار تحقيق مكسب أسبوعى.
 
وبحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1284 دولارا للأوقية (الأونصة) مرتفعا نحو 0.4 % فى الأسبوع.
 
كما تماسكت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا عند 1285 دولارا للأوقية.
 
ودخلت زيادة أمر بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، وقالت بكين إنها سترد، مما يفاقم التوترات فى الوقت الذى يجرى فيه الطرفان محادثات فى محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق تجارى.
 
واختتم مفاوضون تجاريون كبار أمريكيون وصينيون أول يوم من المحادثات التى تمتد يومين أمس الخميس لإنقاذ اتفاق تجارى على شفا الانهيار مع مضى واشنطن قدما فى خطط زيادة الرسوم على سلع مستوردة من الصين بقيمة مئات المليارات من الدولارات.
 
وانخفض الذهب لأدنى مستوياته منذ نهاية ديسمبر فى أواخر الأسبوع الماضى، لكنه ارتفع 1.4 % تقريبا منذ ذلك الحين.
 
لكن ارتفاع الذهب شهد ضعفا نوعا ما على الرغم من العزوف عن المخاطرة بصفة عامة فى السوق، بينما صعدت أصول أخرى تعتبر ملاذا آمنا مثل الين والفرنك السويسرى.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1% إلى 1307 دولارات للأوقية، بعد أن انخفض ما يزيد عن 4% فى الجلسة السابقة لأدنى مستوياته منذ الرابع من يناير إلى 1263.85 دولار، وما زال المعدن يتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثانى على التوالى.
 
وارتفعت الفضة 0.2 % إلى 14.78 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 1.6 % إلى 858 دولارا.
 
وتتجه الفضة لتسجيل انخفاض للأسبوع الثانى على الترتيب، بينما يبدو البلاتين متجها صوب التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.
 

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