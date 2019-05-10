video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 08:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يكلف بصرف علاج لعجوز ومساعدتها ماديًا

الجمعة، 10 مايو 2019 08:00 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يكلف بصرف علاج لعجوز ومساعدتها ماديًا الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

استجابة لما نشر على موقع اليوم السابع تحت عنوان: "صور.. "عجوز" بسوهاج تناشد "الصحة والتضامن" التدخل لإنقاذها من السرطان"؛ قرر الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة التابعة لمحافظة سوهاج ببحث حالة السيدة بالتعاون مع مديرية الصحة وإدارة الشئون الاجتماعية بالمركز، وتبين أنها تتقاضى معاشا تأمينيا عن زوجها بقيمة 620 جنيهًا شهريًا.
 

كما تم عمل بحث تكافل للسيدة العجوز وصرف 200 جنيه شهريًا لمدة 3 شهور، وصرف "بطانيتين وسرير ومرتبة ومخدة" وكذلك صرف  كرتونة مواد غذائية.
 

كما تم توجيه السيدة إلى مستشفى الرمد لإجراء الكشف الطبى عليها لتحديد مدى إمكانية إجراء عملية جراحية لعينها مرة أخرى، وصرف العلاج لها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. "عجوز" بسوهاج تناشد "الصحة والتضامن" التدخل لإنقاذها من السرطان

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظ سوهاج

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة