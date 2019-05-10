استجابة لـ"اليوم السابع".. محافظ سوهاج يكلف بصرف علاج لعجوز ومساعدتها ماديًا

استجابة لما نشر على موقع اليوم السابع تحت عنوان: "صور.. "عجوز" بسوهاج تناشد "الصحة والتضامن" التدخل لإنقاذها من السرطان"؛ قرر الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، تكليف الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة التابعة لمحافظة سوهاج ببحث حالة السيدة بالتعاون مع مديرية الصحة وإدارة الشئون الاجتماعية بالمركز، وتبين أنها تتقاضى معاشا تأمينيا عن زوجها بقيمة 620 جنيهًا شهريًا.



كما تم عمل بحث تكافل للسيدة العجوز وصرف 200 جنيه شهريًا لمدة 3 شهور، وصرف "بطانيتين وسرير ومرتبة ومخدة" وكذلك صرف كرتونة مواد غذائية.



كما تم توجيه السيدة إلى مستشفى الرمد لإجراء الكشف الطبى عليها لتحديد مدى إمكانية إجراء عملية جراحية لعينها مرة أخرى، وصرف العلاج لها.