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ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ1.220 مليون طن

الجمعة، 10 مايو 2019 10:14 ص
ارتفاع صادرات مصر من الموالح لـ1.220 مليون طن زراعة موالح - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى إنه منذ بدء موسم تصدير الخضر والفاكهة يناير الماضى حتى 30 أبريل ارتفعت صادرات الموالح إلى مليون و220 ألفا و999 طنا لجميع دول العالم.

وأضاف العطار، لـ"اليوم السابع"، أن هناك إجراءات مشددة على جميع الشحنات المصدر، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الرقابية المشدد على صادرات الخضر والفاكهة، لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وأعلنت الحكومة أن هناك إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وحال مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة ووقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.


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