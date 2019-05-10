video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة فى جنوب أفغانستان

الجمعة، 10 مايو 2019 10:17 ص
إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة فى جنوب أفغانستان قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، إحباط تنفيذ عملية إرهابية باستخدام سيارة مفخخة فى إقليم هلمند بجنوب أفغانستان

وذكرت الداخلية الأفغانية فى بيان نقلته وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية انه تم تدمير سيارة مفخخة عن طريق غارة جوية، حيث كانت تحاول العناصر المسلحة البحث عن موقع لتفجير السيارة المفخخة فيه


ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما فى ذلك حركة طالبان، على بيان الداخلية الأفغانية

 

ويعد إقليم هلمند من الأقاليم المضطربة فى جنوب أفغانستان، حيث تنشط عناصر طالبان المسلحة فى عدة مناطق من الإقليم ، وتحاول تنفيذ عمليات إرهابية ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية هناك

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 15 مُسلحًا من طالبان وإصابة 8 فى اشتباكات غرب أفغانستان

رئيس الأركان الأمريكى: ينبغى إبقاء قوات فى أفغانستان حتى انتهاء التمرد

رئيس أفغانستان يدعو طالبان مجددا للاستجابة لمطالب الشعب وتحقيق السلام

أفغانستان

عملية إرهابية

إحباط

غارة جوية

طالبان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة