video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 02:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أمن الأسكندرية يكثف البحث لكشف غموض مقتل أم وطفلها بعدة طعنات

الجمعة، 10 مايو 2019 02:11 م
أمن الأسكندرية يكثف البحث لكشف غموض مقتل أم وطفلها بعدة طعنات حملة أمنية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

تكثف مديرية أمن الإسكندرية جهودها، اليوم الجمعة، لكشف لغز العثور على جثة ربة منزل وطفلها داخل الشقة محل سكنهما، وبهما عدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم، بمنطقة ميامي، شرق الأسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً  من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بالعثور على جثة ربة منزل وطفلها داخل شقة محل سكنهم، بمنطقة ميامي، بدائرة القسم.
 
انتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع الحادث، وتبين بالفحص وجود جثة سيدة تدعي "ف. م. ع"، 35 سنة، ربة منزل، وطفلها يدعي "ع. ال. أ"، 11 سنة، مسجي على الأرض، يرتدون كامل ملابسهم، وبمناظرتهم تبين وجود طعنات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وآثار دماء على الأرض، ووجود آثار مقاومة وبعثرة بمختلف أنحاء الشقة.
 
ووجه مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.
 
أخطرت النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثث إلى المشرحة، وتحرر محضر بقسم شرطة المنتزه أول بالواقعة.
 
فيما أمرت النيابة العامة، بالتحفظ على جميع الكاميرات بمحيط الحادث، لتحديد هوية المتهمين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس سائقان 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهم زوج شقيقة أحدهما بشبرا الخيمة

مباحث سوهاج تكثف جهودها لكشف لغز مقتل مزارع وإلقاء جثته بالترعة

بسبب لهو الأطفال.. ضبط طرفى مشاجرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر بالشرقية

الإعدام شنقا لزوجة وعشيقها لقتلهما الزوج بيد الهون بقرية بالشرقية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة