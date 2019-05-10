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"أصرخ".. خدمة جديدة للصحة النفسية برعاية الأميرين وليام وهارى (صور)

الجمعة، 10 مايو 2019 06:30 ص
"أصرخ".. خدمة جديدة للصحة النفسية برعاية الأميرين وليام وهارى (صور) الأمير ويليام مع أعضاء حملة اصرخ
لندن (رويترز)
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أطلق الأميران البريطانيان وليام وهارى، وزوجتاهما كيت وميجان، خدمة نصية جديدة عبر الهاتف، اليوم الجمعة، لمساعدة من يمرون بأزمات نفسية.

وقوبل حديث الأميرين بصراحة عن معانتهما من مشاكل الصحة النفسية فى أعقاب وفاة والدتهما الأميرة ديانا، فى حادث سيارة عام 1997 بإشادات كثيرة، وجعل الشقيقان من المسألة إحدى القضايا الرئيسية التى يتصدان لها.

وتهدف الخدمة النصية الجديدة التى أطلق عليها اسم (شاوت) أى "اصرخ" إلى تقديم الدعم على مدار الساعة لمن يمرون بأزمات نفسية، كالأفكار الانتحارية والاعتداءات والمشاكل العاطفية والتنمر، عن طريق توصيلهم بمتطوعين مدربين ومساعدتهم على إيجاد دعم على المدى الطويل.

وقال الأميران وزوجتاهما، فى بيان "نشعر بحماس هائل لإطلاق هذه الخدمة لأن بإمكانها الوصول إلى آلاف المستضعفين يوميا".

وأضاف البيان "استطعنا جميعا رؤية الخدمة، وهى تعمل عن كثب ونحن متحمسون لمستقبلها، نأمل أن ينضم إلينا المزيد منكم ليكونوا جزءا من شيء مميز للغاية".

وقال القائمون على الخدمة النصية إنها تستهدف الشبان على نحو خاص وإن استخدام الرسائل النصية يعنى أنها ستتمتع بالخصوصية والهدوء مما يسمح للناس باستخدامها فى المدارس أو الحافلات أو فى المنزل.

وظهر الأمير وليام فى فيديو بمناسبة إطلاق الخدمة ودعا الناس إلى المشاركة فيها لأنها تسعى للتوسع من ألف إلى أربعة آلاف متطوع.

ويأتى الإعلان عن الخدمة الجديدة فى الوقت الذى تتداول فيه وسائل الإعلام تكهنات بوجود خلاف بين الأمير وليام وزوجته من جهة والأمير هارى وزوجته، من جهة أخرى على الرغم من أنه لم يظهر فى العلن ما يشير إلى أى خلافات.

 

الأمير ويليام مع أعضاء الحملة (1)
الأمير ويليام مع أعضاء حملة اصرخ

 

الأمير ويليام مع أعضاء الحملة (2)
الأمير ويليام مع أعضاء حملة اصرخ

 

الأمير ويليام مع أعضاء الحملة (3)
الأمير ويليام مع أعضاء حملة اصرخ

 

 


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