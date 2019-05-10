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الجمعة، 10 مايو 2019 02:54 م
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أسهم أوروبا ترتفع من أدنى مستوى فى 6 أسابيع بفضل آمال حل الحرب التجارية

الجمعة، 10 مايو 2019 02:08 م
أسهم أوروبا ترتفع من أدنى مستوى فى 6 أسابيع بفضل آمال حل الحرب التجارية الأسهم الأوروبية
رويترز
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، متعافية من أدنى مستوى فى ستة أسابيع، فى الوقت الذى يأمل فيه مستثمرون فى أنه ما زال بإمكان الولايات المتحدة والصين حل نزاعهما التجارى، حتى مع دخول زيادة مخططة فى رسوم أمريكية على واردات صينية حيز التنفيذ.
 
أضاف المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.8 %، ويظل المؤشر الأوروبى، الذى تأثر سلبا بفعل المخاوف التجارية معظم هذا الأسبوع، على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعى هذا العام.
 
وتصدر المؤشر داكس الألمانى الشديد التأثر بالتجارة المكاسب فى المنطقة بارتفاع نسبته واحد بالمئة.
 
تأتى زيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار وسط محادثات تُعقد على مدى يومين بين كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين فى مسعى لإنقاذ اتفاق متعثر يُهدف لإنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ أشهر بين أكبر اقتصادين فى العالم.
 
وساعد التفاؤل بشأن التجارة أسهم التكنولوجيا والسيارات لكى تقود الارتفاع بين القطاعات الفرعية فى أوروبا.
 
وحققت الأسهم الدفاعية مثل العقارات والمرافق والاتصالات مكاسب أقل.
 
كما تلقت المعنويات الدعم من عدد من إعلانات الأرباح القوية.
 
وارتفعت أسهم إير فرانس بعد أن سجلت الناقلة ارتفاعا نسبته 9.2 بالمئة فى أعداد الركاب عبر المجموعة فى الشهر الماضى بينما قفزت أسهم آي.إيه.جى المالكة للخطوط الجوية البريطانية بعد أن أكدت توقعاتها للأرباح التشغيلية لعام 2019.
 
وتذيلت أسهم أمبو ومقرها الدنمرك لتسويق المعدات الطبية المؤشر ستوكس 600 بعد استقالة الرئيس التنفيذى للشركة لارس مارشر.
 

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