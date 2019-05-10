أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-5-2019 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة 10 مايو 2019، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 613 جنيها للجرام.



أسعار الذهب فى مصر اليوم: عيار 21 سجل اليوم 613 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 525 جنيه للجرام

عيار 24 سجل اليوم 701 جنيه للجرم

الجنيه الذهب 4904 جنيها

أوقية الذهب 1285 دولارا

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.