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أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-5-2019 فى مصر

الجمعة، 10 مايو 2019 01:44 م
أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-5-2019 فى مصر الذهب
كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة 10 مايو 2019، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 613 جنيها للجرام.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 21 سجل اليوم 613 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 525 جنيه للجرام
 
عيار 24 سجل اليوم 701 جنيه للجرم
 
الجنيه الذهب 4904 جنيها
 
أوقية الذهب 1285 دولارا
 
 
يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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