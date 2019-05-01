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الأربعاء، 01 مايو 2019 02:27 م
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وزير التموين: استلام 53 ألف طن قمح محلى و 14 مليار للتوريد من المزارعين

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:13 م
وزير التموين: استلام 53 ألف طن قمح محلى و 14 مليار للتوريد من المزارعين الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أكد  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة أنه تم استلام أقماح  محلية من المزارعين، حتى أمس بواقع 53 ألف طن قمح من المزارعين ومتوقع وصول الكميات الموردة اليوم إلى  80 ألف طن.
 
وأضاف   الدكتور على المصيلحى وزيرالتموين على هامش افتتاح فرع لأحد السلاسل التجارية بمدينة 6 أكتوبر أن الموسم هذا العام أفضل بكثير عن العام الماضى، وأن ذلك يرجع إلى وجود طقس شتوى مناسب أفضل من العام الماضى، حيث استمر فصل الشتاء حتى آخر مارس وبالتالى حجم القمح أخذ فرصة كبيرة حتى النضج، لافتا إلى أن العام الماضي تسلمت الوزارة حوالي 3.3 مليون طن، أن الوزارة تستهدف هذا العام وصول كميات القمح الموردة إلى  ما يقرب من  3.7 مليون طن كما  أن سداد مستحقات المزارعين يتم خلال 48 ساعة.
 
وأشار المصيلحى إلى أن سعر أردب القمح كان من المفترض أن يصل إلى 650 كحد أقصى، ولكن بسب الإرادة السياسية والرغبة في دعم الفلاح المصري وبسبب جودة القمح هذا العام وسعره العالمى وصل التوريد إلى 685 جنيها للأردب لافتا  أن الوزارة رصدت 14 مليار كمخصصات للفلاحين ومن الممكن أن تزيد.
 
 
 
 

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المصيلحى

مخصصات المزارعين

قمح محلى




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