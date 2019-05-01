نقابة البيطريين تعيد تشكيل هيئة مكتبها.. و"البدرى ضيف" وكيلا

كتبت آية دعبس

أجرت النقابة العامة للأطباء البيطريين، مساء اليوم الأربعاء، الجلسة الإجرائية لإعادة تشكيل وانتخاب هيئة المكتب بمقر النقابة الأزبكية.

وقال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين ورئيس اتحاد البيطريين العرب وفق بيان صحفى، إن مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين انتخب الدكتور البدرى ضيف عضو مجلس النواب، وكيلا للمجلس، والدكتور السيد عبيد وكيل وزارة الطب البيطرى بالقاهرة، أمينا عاما للمجلس بالتزكية، والدكتور محمد شفيق أمينا عاما مساعدا، والدكتور عبد العزيز الجوهرى أمينا للصندوق، والدكتور محمود عفيفى أمين الصندوق المساعد.