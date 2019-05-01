مفاجأة.. دراسة توصى بتناول 50 جراما إضافيا من الأرز يوميا للتغلب على السمنة

كتبت أمل علام

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، دراسة حديثة أوصت فيها بتناول 50 جرام إضافى من الأرز يوميا للتغلب على السمنة، وقد درس فريق من العلماء السمنة واستهلاك الأرز في 136 دولة، كانت مستويات السمنة أقل بكثير في البلدان ذات الاستهلاك المرتفع للأرز.

وقالت الدراسة، إن الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة مثل الأرز، يمكن أن تزيد من الشعور بالامتلاء.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول كمية إضافية قدره 50 جرامًا من الأرز يوميًا قد يساعد في منع السمنة.

لقد أثبت العلماء أن مستويات السمنة أقل بكثير في البلدان التي تستهلك كميات كبيرة من الأرز.



الارز يحمى من الاصابة بالسمنة

في حين أن البلدان التي يقل فيها متوسط تناول الأرز لديها معدلات أعلى من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، وفقاً لدراسة دولية شملت 136 دولة.

قال الباحثون إن الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة مثل الأرز قد تزيد من الشعور بالامتلاء وتمنع الإفراط في تناول الطعام.

وقاد البحث البروفسور توموكو إيماي من كلية دوشيشا في كيوتو باليابان.

لقد بحثوا استهلاك الأرز من حيث كمية الجرامات في اليوم للشخص الواحد، وتناول السعرات الحرارية في 136 دولة.

وفحص الفريق أيضًا بيانات مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وهو مقياس للدهون في الجسم بناء على وزنك بالنسبة إلى طولك.

وأشار البروفيسور إيماي: إلى أن معدل السمنة منخفض في البلدان التي تتناول الأرز كغذاء أساسي، لذلك فإن الطعام الياباني أو النظام الغذائي الآسيوي القائم على الأرز قد يساعد في منع السمنة.

وأضاف أنه يجب التوصية بتناول المزيد من الأرز بالنظر إلى ارتفاع مستويات السمنة في جميع أنحاء العالم.

وخلص الباحثون إلى أن: "انتشار السمنة كان أقل بشكل ملحوظ في البلدان التي ترتفع فيها معدلات تناول الأرز.



دراسة حديثة توصى بتناول المزيد من الارز للتغلب على السمنة

وقالوا إن النتائج لا تزال صحيحة حتى بعد السيطرة على نمط الحياة والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

وحسب الباحثون فإنه حتى الزيادة المتواضعة في استهلاك الأرز يمكن أن تقلل من انتشار السمنة في جميع أنحاء العالم.

وأضافوا أنه إذا أكل الجميع 50 غراما إضافيا من الأرز كل يوم، فإن عدد البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة سينخفض ​​من 650 مليون إلى 643.5 مليون.

وأظهر البحث أن بنجلاديش تستهلك معدلات كبيرة من الأرز، حيث يتناول الأشخاص 473 جرامًا في المتوسط ​​يوميًا.

في جدول الدوري العالمي، تلاها لاو (443 جم) ، كمبوديا (438 ج) ، فيتنام (398ج) وإندونيسيا (361ج).

وعلى الطرف الآخر، فان تونس، يتناول الناس فيها 2.59 جرام فقط من الأرز كل يوم، في المتوسط.

في بريطانيا، وجد أن الأشخاص يستهلكون فقط 19 جرامًا من الأرز يوميًا، أي أقل من عشرات الدول الأخرى بما في ذلك كندا، وإسبانيا، والولايات المتحدة.



الارز يحميك من الاصابة بالسمنة

وقدمت الدراسة التي رحب بها الخبراء في المؤتمر الأوروبي للسمنة في جلاسكو.

وقال تام فراي، رئيس المنتدى الوطني للسمنة: "لقد عرفنا على مدى قرون أن السكان في أقصى الشرق يميلون إلى أن يكونوا أقل نحافة من الغرب.

وأضاف أن الأرز هو الغذاء الرئيسي لهم، ولكن القليل من المتخصصين في السمنة يقدرون السبب.