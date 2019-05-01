محافظ القاهرة يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"

كتب سيد الخلفاوى

افتتح منذ قليل، اللواء خالد عبد العال، معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بشارع مؤسسة الزكاة بمنطقة العزبة البيضاء داخل نطاق حى المرج، لإتاحة السلع الأساسية، والمواد الغذائية، وياميش رمضان، ومستلزمات العيد بأسعار مخفضة للمواطنين، كأحد المعارض والمنافذ التى نشرتها المحافظة على مستوي أحياء القاهرة خاصة المناطق الشعبية والأماكن الأكثر احتياجيا.

وأكد المحافظ خلال الافتتاح على وجود تعاون وتنسيق كامل بين أجهزة المحافظة ومديرية التموين واتحاد الغرف التجارية وجهاز الخدمات للقوات المسلحة وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية والشركة القابضة للسلع التموينية لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات رمضان للمعرض بأسعار مناسبة تكون فى متناول المواطن البسيط لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء والتصدى لجشع بعض التجار، حيث ضم المعرض كافة مستلزمات رمضان والسلع التموينية ولحوم حية بأسعار التنافسية.

ورافق المحافظ فى افتتاح المعرض المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد على عبد الله رئيس حى المرج والنائب عيد هيكل عضو مجلس النواب عن دائرة المرج وممثل الغرف التجارية .