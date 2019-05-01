محافظ أسيوط يكرم ضابط شرطة فاز بذهبية البطولة العربية لكمال الأجسام

أسيوط محمود عجمى

كرم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، بمكتبه اليوم الاربعاء، المقدم شرطة "أحمد سامى" لاعب المنتخب الوطنى الفائز بالمركز الأول، والميدالية الذهبية فى البطولة العربية رقم 21 لكمال الأجسام.

كما هنأ محافظ أسيوط، الضابط "أحمد سامى" لفوزه فى البطولة، فضلاً عن كونه أول ضابط شرطة يصل إلى المركز الأول، ويحصد الميدالية الذهبية فى البطولة العربية لكمال الأجسام.

وأعلن محافظ أسيوط، عن استمراره في دعمه الكامل لقطاع الرياضة بالمحافظة، وتنمية المواهب الشابة فى مختلف الرياضات، مشيداً ببطولات رجال الشرطة، ودورهم فى حفظ أمن واستقرار البلاد جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة البواسل.