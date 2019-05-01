video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط يكرم ضابط شرطة فاز بذهبية البطولة العربية لكمال الأجسام

الأربعاء، 01 مايو 2019 04:21 م
محافظ أسيوط يكرم ضابط شرطة فاز بذهبية البطولة العربية لكمال الأجسام جانب من التكريم
أسيوط محمود عجمى
إضافة تعليق
كرم اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، بمكتبه اليوم الاربعاء، المقدم شرطة "أحمد سامى" لاعب المنتخب الوطنى الفائز بالمركز الأول، والميدالية الذهبية فى البطولة العربية رقم 21 لكمال الأجسام.
 
كما هنأ محافظ أسيوط، الضابط "أحمد سامى" لفوزه فى البطولة، فضلاً عن كونه أول ضابط شرطة يصل إلى المركز الأول، ويحصد الميدالية الذهبية فى البطولة العربية لكمال الأجسام.
 
وأعلن محافظ أسيوط، عن استمراره في دعمه الكامل لقطاع الرياضة بالمحافظة، وتنمية المواهب الشابة فى مختلف الرياضات، مشيداً ببطولات رجال الشرطة، ودورهم فى حفظ أمن واستقرار البلاد جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة البواسل.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..محافظ أسيوط يكرم فريق القوة البدنية بنادى أبنوب الرياضى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار أسيوط

كمال الاجسام

البطوله العربيه

البطولة العربية لكمال الاجسام




لا تفوتك
لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة