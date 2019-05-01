video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 03:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مبادرة الحصاد الخيرى فى مطروح.. الأهالى يتطوعون لجمع محصول القمح والشعير

الأربعاء، 01 مايو 2019 02:00 ص
مبادرة الحصاد الخيرى فى مطروح.. الأهالى يتطوعون لجمع محصول القمح والشعير جمع محصول القمح والشعير
مطروح - حسن مشالى
إضافة تعليق

تنفرد محافظة مطروح، بالعديد من العادات الطيبة، من بينها "فزعة الحصاد" وهو مظهر من مظاهر التعاون الاجتماعى، حيث يفزع الأهالى لمساعدة مزارعى القمح والشعير فى أعمال الحصاد، وطور أبناء مدينة النجيلة، غربى مرسى مطروح بنحو 70 كيلومترا، عام 2012 هذه العادة التى كانت تنفذ فى إطار ضيق بين الأهل والجيران، لتصبح مبادرة جماعية يشارك فيها المئات من أبناء المدينة، يساعدون المزارعين فى الحصاد، على أن يتم جمع حصة الحصادين من المحصول والتبرع بها لبناء المساجد وإعمارها ومساعدة الفقراء والمحتاجين وعلاج غير القادرين.

ومع نجاح المبادرة وانعكاسها الطيب فى المجتمع وبث روح التعاون، حذت حذوهم الكثير من القرى ومدينة برانى، ومع موسم حصاد هذا العام، دخل أبناء مدينة الضبعة على الخط، حيث قرروا الاحتشاد ومساعدة عمال الحصاد فى إنهاء أعمالهم قبل بداية شهر رمضان المبارك، وأعلنوا أن مساعدتهم ستكون لصالح عمال الحصاد البسطاء، حيث يحصلون وحدهم على مقابل الحصاد من المزارعين.

 ويقول العمدة سعد أبو شيته من أبناء مدينة النجيلة، إن الأهالى اجتمعوا على هذا الأمر الطيب، والمشاركة فى أعمال الخير، ومساعدة المزارعين فى حصاد محصولهم بشكل سريع، ويتبرع الحاصدون بالحصة التى يحصلون عليها من المحصول مقابل أعمال الحصاد، لأعمال الخير ومساعدة المحتاجين.

وأضاف مطير عمران، أحد أبناء مدينة النجيلة، أن هذه المبادرة انطلقت من مدينة النجيلة، عام 2012 وكان عدد المشاركين فى أول يوم حوالى 100 شخص، وفى الأيام التالية بدأت الأعداد تتضاعف، وبعد أن انتشر الخبر توافد متبرعون من المدن والقرى الأخرى، وأصبح الأمر عادة سنوية، ويتم مساعدة الفقراء وعلاج المرضى وبناء المساجد من عائد الحصاد.

ويقول فوزى نصر الله الجميعى من أبناء مدينة الضبعة، لقد تابعنا أعمال حصاد الخير لأبناء مدينة النجيلة، خلال السنوات الماضية، وكان الأمر مثار إعجاب من الجميع، وهذا العام كان سقوط الأمطار جيداً وساعد فى نجاح زراعة القمح والشعير، بمركز وقرى الضبعة.

فزعة-أهالي-مطروح-لحصاد-القمح-والشعير--(1)
 

 

فزعة-أهالي-مطروح-لحصاد-القمح-والشعير--(2)
 

 

فزعة-أهالي-مطروح-لحصاد-القمح-والشعير--(3)
 

 

فزعة-أهالي-مطروح-لحصاد-القمح-والشعير--(4)
 

 

فزعة-أهالي-مطروح-لحصاد-القمح-والشعير--(6)
 

 

فزعة-أهالي-مطروح-لحصاد-القمح-والشعير--(7)
 

 

فزعة-أهالي-مطروح-لحصاد-القمح-والشعير--(8)
 

 

فزعة-أهالي-مطروح-لحصاد-القمح-والشعير--(9)
 

 

فزعة-أهالي-مطروح-لحصاد-القمح-والشعير--(5)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مطروح تستعد لاستقبال ملايين المصطافين.. تطوير الشواطئ والمتنزهات وفتحها بالمجان أمام الرواد.. والمحافظ: تنفيذ خطط للتطوير الشامل والاستغلال الأمثل لمقومات المحافظة

أخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة مطروح

الضبعة




لا تفوتك
"التعليم" تفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها

"التعليم" تفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مايو بمناسبة شهر رمضان الكريم

مليار و223 مليون دولار حصيلة إيرادات Avengers: Endgame حول العالم

مليار و223 مليون دولار حصيلة إيرادات Avengers: Endgame حول العالم

رسميًا.. تطبيق تقنية "VAR" فى كأس أمم أفريقيا 2019 لأول مرة

رسميًا.. تطبيق تقنية "VAR" فى كأس أمم أفريقيا 2019 لأول مرة

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة