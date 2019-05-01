ما لا تعرفه عن مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر × 10 معلومات

كتب أحمد حسن

لا شك أن الدولة تسابق الزمن لتنفيذ كافة المشروعات التى تتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، سواء داخلها أو تخدم على مشروع بها، ومنها مونوريل العاصمة الإدارية، والمقرر بدء تنفيذه خلال العام الجارى..وفى هذا التقرير نستعرض أهم 10 معلومات عن مونوريل العاصمة الإدارية وهى كالتالى..

1- المونوريل هو وسيلة نقل جماعي كثيفة أحادي السكة ويسير علي كمرة خرسانية معلقة.

2- تبلغ السعة القصوى للمونوريل الحديث حوالى مليون راكب يومياً.

3- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أكد أن اختيار المونوريل يأتي لتلبية طلب الركاب وفقا لخطط التنمية الحالية والمستقبلية.

4- المونوريل يبدأ من مدينة نصر بمحافظة القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 53 كم.

5- مونوريل مدينة 6 أكتوبر يبدأ من مدينة الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر بطول حوالى 42 كم.

6- مونوريل العاصمة الإدارية يربط مدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر مع خطوط مترو الأنفاق الثالث والرابع.

7- يضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة 22 محطة.

8- المحطات التى يتضمنها المونوريل هي (الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).

9- قطار مونوريل مدينة 6 أكتوبر هو خط نقل سككى سريع يربط مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة بطول 42 كم.

10- المونوريل يساهم فى ربط مدن شرق القاهرة بمدن غرب المحافظة بوسيلة نقل سككية واحدة.