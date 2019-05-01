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مؤسس موقع ويكيليكس يمثل أمام محكمة فى لندن

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:35 م
مؤسس موقع ويكيليكس يمثل أمام محكمة فى لندن جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس
لندن (رويترز)
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مثل جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، أمام محكمة فى لندن، اليوم الأربعاء، لتصدر حكما عليه فى اتهام بانتهاك قواعد الكفالة بعد نحو سبع سنوات تحصن خلالها فى سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية.

وكان أسانج يرتدى سترة سوداء فوق قميص قطنى باللون الرمادى، واقتادت الشرطة البريطانية أسانج من داخل السفارة الشهر الماضى وتتهمه الولايات المتحدة بالمسؤولية عن واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات السرية.

وأكد أسانج أمام محكمة ساوث وارك كراون هويته وارتشف الماء من كوب بلاستيكى، وأدين الشهر الماضى بعدم المثول أمام المحكمة بعد الإفراج عنه بكفالة عام 2012 عقب أمر تسليم إلى السويد بسبب مزاعم اغتصاب.

ويعتبر البعض أسانج بطلا لفضحه ما يصفه أنصاره بأنه إساءة استخدام للسلطة ودفاعه عن حرية التعبير، لكن بالنسبة لآخرين هو متمرد خطير هدد أمن الولايات المتحدة.

 

 


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