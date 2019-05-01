فيديو..وزير القوى العاملة مهنئا عمال مصر بعيدهم: لن تبنى الدولة الحديثة إلا بسواعد عمالها

كتب محمود راغب

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، التحية والتهنئة لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسة ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدور الذى يبذله عمال مصر فى هذه المرحلة الهامة.

وأضاف وزير القوى العاملة فى رسالة لعمال مصر، لـ "اليوم السابع":"نطلب دائما من عمالنا المزيد والمزيد خلال هذه المرحلة لأننا نؤمن بالدور الذى يبذله العمال ومنتظرين من عمال مصر أن يدعموا مصر خلال هذه المرحلة".

وتابع وزير القوى العاملة قفى رسالته قائلا:"لن تبنى الدولة المصرية الحديثة إلا بسواعد عمالها وكل سنة وأنتم طيبين ونجدكم دائما داعمين فى بناء وطنكم وفى مقدمة الصفوف".

وتقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.