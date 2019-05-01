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فرنسا تمنح موريتانيا 11.85 مليون يورو ضمن برنامج دعم الساحل الإفريقى

الأربعاء، 01 مايو 2019 03:13 ص
فرنسا تمنح موريتانيا 11.85 مليون يورو ضمن برنامج دعم الساحل الإفريقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ
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وقع وزير الاقتصاد الموريتانى المختار ولد أجاى، الثلاثاء، مع السفير الفرنسى روبيرت موليى،واليونل يوندو مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقية منحة بـ 11.85 مليون يورو خاصة بمشروع تحسين الولوج إلى المياه والصرف الصحى فى شرقى موريتانيا.

 

وأوضح وزير الاقتصاد الموريتانى أن هذا المشروع يكتسى أهمية خاصة؛ لكونه من أول المشاريع المنفذة ضمن برنامج الاستثمارات ذات الأولوية لدول مجموعة الساحل الخمس الذى صادق عليه رؤساء الدول خلال مؤتمر لحشد الموارد للمجموعة فى نواكشوط.

 


بدوره، أوضح السفير الفرنسى أن هذا التمويل يأتى تعزيزًا لدعم التعاون الفرنسى الموريتانى ومساهمة فى برنامج الاستثمارات ذات الأولوية والبرنامج الاستعجالى للتنمية فى دول مجموعة الساحل الخمس.

 

 


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