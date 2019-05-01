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ضبط موظف استولى على 100ألف جنبه من مواطنين بزعم تعيين أبنائهم بسوهاج

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:41 م
ضبط موظف استولى على 100ألف جنبه من مواطنين بزعم تعيين أبنائهم بسوهاج أموال-أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى
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ألقت أجهزة الأمن القبض على موظف بسوهاج لاستيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بعد إيهامهم بتعيين أبنائهم بإحدى الجهات الحكومية.
 
وتمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط أحد الأشخاص (ملاحظ بإحدى شركات الخدمات التجارية البترولية) مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج لحصوله على مبالغ مالية بلغت 100 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 160 ألف جنيه من مواطنين اثنين بزعم قدرته على تعيين نجليهما بإحدى الجهات الحكومية من خلال علاقته بمسئولى تلك الجهات "خلافاً للحقيقة"، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
كما تبين تلقيه مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم، لم يقوموا بالإبلاغ أملا فى الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المستولى عليها للشاكين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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