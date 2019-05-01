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ضبط شاب تسلق الهرم الأكبر ونزع القطعة الخشبية والحديدية والقاهما على الارض

الأربعاء، 01 مايو 2019 06:44 م
ضبط شاب تسلق الهرم الأكبر ونزع القطعة الخشبية والحديدية والقاهما على الارض منطقة الأهرامات
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت اجهزة الامن في ضبط أحد الأشخاص عقب تسلقه الهرم الأكبر والوصول لقمته والتعدى على قوات التأمين أثناء منعه.

 

تلقت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنطقة الأثرية دائرة قسم شرطة الأهرام بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالصعود للهرم الأكبر من الضلع الغربى ، وأثناء قيام الخدمات بإستيقافه قام بإلقاء بعض الحجارة عليهم ، وبإسداء النصح والإرشاد له لم يستجب وإستكمل الصعود ، وعقب وصوله لقمة الهرم قام بنزع قطعة من الخشب وعمود من الحديد وقام بإلقائهما من أعلى  دون إصابات .

 

وفى وقت لاحق قام بالنزول وتم ضبطه وتبين أنه ( مدرب سباحة -  مقيم بالكوم الأخضر بالهرم - دائرة قسم شرطة الطالبية - بالجيزة ) وبسؤاله لم يبدى سبباً لذلك ، وجارى إستكمال فحص موقفه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 


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تسلق الهرم

ضبط شخص تسلق الهرم

الهرم الأكبر




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