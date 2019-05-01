صور.. محافظ الفيوم يشهد قرعة الحجاج للحالات الإنسانية

الفيوم – رباب الجالى

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، القرعة العلنية لحجاج بيت الله الحرام للحالات الإنسانية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، والتي تم من خلالها اختيار 10 حجاج، بحضور إيمان ذكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن عدد من تقدموا بطلبات من الحالات الإنسانية 26 طلبا فرديا، و15 طلبا زوجيا، مؤكدا أن القرعة قد تمت بشفافية كاملة لاختيار من وقع عليهم الاختيار من الطلبات المقدمة لأداء فريضة الحج هذا العام، بجانب حجاج القرعة والجمعيات الأهلية.

ونوه المحافظ فى لقائه بالفائزين بالقرعة، إلى ضرورة اتباع التعليمات الأمنية للسلطات السعودية من أجل السلامة والصحة والتسامح، بالإضافة إلى أن الحجاج سفراء لبلادهم، ومتمنياً لهم حجاً مبروراً والعودة بسلامة الله الى أرض الوطن، وطالبهم بالدعاء لمصرنا الحبيبة، أن يديم عليها نعمة الأمن والأمان فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفاز بالقرعة، كل من "ناريمان محمد"، "نادية رمضان محمد"، "محمد محمد سيد"، "نزيهه محمود عبد التواب"، "نجاة عبد الكريم"، "محمد عبد الحليم حسين"(الاحتياطى)، "شعبان أحمد"، "أمال عباس"، "كمال احمد على" والإبن "محمد كمال أحمد"، "زينب سيد محمد عبد المطلب" والإبن "مصطفي صلاح الدين محمد"، والإحتياطي "حسين عبد التواب عبد المقصود" والابن "أحمد حسين عبد التواب".