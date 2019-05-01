صور..محافظ أسيوط يكرم فريق القوة البدنية بنادى أبنوب الرياضى

أسيوط ـ محمود عجمى

استهل اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، لقائه بالمواطنين بديوان عام المحافظة بتكريم فريق غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة وفريق نادى أبنوب الرياضى لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى بطولة القوة البدنية.

جاء ذلك بحضور العميد عمر الشافعى مدير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ وبعض وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولى قطاعات الخدمات بالمحافظة.

حيث كرم المحافظ كل من "يحيى زكريا على مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، ومحيى الدين عبداللطيف وكيل إدارة الأزمات، وعرفة مختار محمد مسئول الرصد والإنذار المبكر، بمنحهم شهادات التقدير، وذلك لاختيار إدارتهم من ضمن الإدارات المتميزة بناء على خطاب مركز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، فى التقييم الربع سنوى عن الفترة من 1 يناير 2019 حتى 31 مارس 2019.

كما تم تكريم فريق القوى البدنية بنادى أبنوب الرياضى لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى القوة البدنية ومنحهم شهادات التقدير متمثلًا فى اللاعب "محمود كمال الشريف ويسرى مصطفى عبدالمقصود ويوسف محمد عزام وأحمد مصطفى عبدالنعيم ومحمود رمضان يونس" وحصوله على كأس البطولة على مستوى الجمهورية بمشاركة 15 محافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض مشاكل وطلبات المواطنين، وخاصة ذوى الإعاقة منهم، حيث أصدر المحافظ تعليماته بعمل أبحاث اجتماعية لبعض الحالات الأكثر احتياجًا والموافقة على فتح محلات لهم بالسوق المركزى بحى شرق أسيوط، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة، كما كلف وكيل وزارة الإسكان ومسئولى الإدارات الهندسية بمركز أسيوط ومنفلوط بمعاينة بعض الشكاوى على الطبيعة وكتابة تقرير بنتيجة المعاينة وإتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى التضامن الاجتماعى وخدمة المواطنين بسرعة التفاعل مع المواطنين بجميع القرى والنجوع والنزول الميدانى للوقوف على شكوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها فضلًا عن التنسيق مع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة للوقوف على بعض شكاوى السيدات بالقرى والنجوع، وتوفير فرصة عمل مناسبة لهن وتقديم المساعدات اللازمة.

فى سياق آخر، أكد محافظ أسيوط، على انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون الحكومية المطورة بنطاق دائرة المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالى مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القمح بالمحافظة لموسم 2018 / 2019 بلغ حوالى 229 ألف و84 فدان تم حصاد حوالى 21 ألف و200 فدان منها وتوريد 3786 طن قمح حتى الآن، مصدرًا تعليماته إلى مسئولى مديريتى الزراعة والتموين وجميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح خلال عمليات الحصاد وتوريد المحصول وتذليل كافة العقبات أمامهم وفقًا للضوابط والشروط الموضوعة.

وأكد المحافظ، أن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بدء موسم الحصاد وحتى توريد المحصول، مناشدًا المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض.

وقال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم حصاد 21 ألف و200 فدان من إجمالى المساحة المزروعة بمحصول القمح بنطاق المحافظة التى تبلغ حوالى 229 ألف و84 فدان، مشيرًا إلى توريد 1498 طن إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية "المطاحن" كما تم توريد 2288 طن إلى المصرية القابضة للصوامع.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه يباشر عمليات توريد الأقماح إلى المطاحن والصوامع، وذلك من خلال لجان تم تشكيلها لفحص الأقماح قبل استلامها من المزارعين طبقاً للإجراءات والاشتراطات المتبعة مع تقديم الأوراق الدالة على الحيازة الزراعية لكل مزارع، والتأكد من سلامة الاقماح المستلمة.



تكريم موظفين ولاعبين وحل مشاكل في لقاء المواطنين الدوري بأسيوط



تكريم موظفين ولاعبين وحل مشاكل في لقاء المواطنين الدوري بأسيوط



تكريم موظفين ولاعبين وحل مشاكل في لقاء المواطنين الدوري بأسيوط



تكريم موظفين ولاعبين وحل مشاكل في لقاء المواطنين الدوري بأسيوط



تكريم موظفين ولاعبين وحل مشاكل في لقاء المواطنين الدوري بأسيوط



تكريم موظفين ولاعبين وحل مشاكل في لقاء المواطنين الدوري بأسيوط



تكريم موظفين ولاعبين وحل مشاكل في لقاء المواطنين الدوري بأسيوط



تكريم موظفين ولاعبين وحل مشاكل في لقاء المواطنين الدوري بأسيوط



تكريم موظفين ولاعبين وحل مشاكل في لقاء المواطنين الدوري بأسيوط



تكريم موظفين ولاعبين وحل مشاكل في لقاء المواطنين الدوري بأسيوط



توريد القمح



توريد القمح



توريد القمح



توريد القمح



توريد القمح