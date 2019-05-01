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الأربعاء، 01 مايو 2019 05:58 م
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صور.. السيطرة على حريق مخزن فى الإسماعيلية

الأربعاء، 01 مايو 2019 04:58 م
صور.. السيطرة على حريق مخزن فى الإسماعيلية السيطرة على الحريق
الإسماعيلية -صبرى غانم
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية على حريق شب فى مخزن أدوات وكابلات كهربائية فى آخر طريق البلاجات بالإسماعيلية. 
 
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد خالد كمال مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بإشتعال النيران فى مخزن أدوات وكابلات كهربائية  فى أخر طريق البلاجات بالاسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والدفاع المدنى إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه دون خسائر فى الأرواح، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 
 
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