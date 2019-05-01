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صور.. إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو يتولى مهام منصبه رسميا

الأربعاء، 01 مايو 2019 06:05 ص
صور.. إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو يتولى مهام منصبه رسميا إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تولى إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو مهام منصبه رسميا اليوم الأربعاء قائلا إنه يشعر بمهابة العبء الواقع على عاتقه لكنه تعهد بالعمل كرمز للأمة ووحدة شعبها.

 

وتنازل الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو عن العرش أمس الثلاثاء بعد ثلاثة عقود فى مراسم قصيرة وبسيط وجه أكيهيتو خلالها الشكر للشعب اليابانى وقال إنه عمل من أجل السلام.

 

إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو (1)
إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو

 

وقال ناروهيتو وهو يبتسم "وأنا أتولى العرش... أتعهد بأن أفكر دائما فى الشعب وأتقرب منه وأن أفى بواجباتى كرمز للدولة اليابانية ووحدة الشعب اليابانى وفقا للدستور".

 

وأضاف "آمل مخلصا فى سعادة الشعب وفى مزيد من التقدم للبلاد وتحقيق السلام فى العالم".

 

وفى المرحلة الأولى من حفل الارتقاء للعرش حمل أمناء الإمبراطورية الأختام الرسمية والخاصة إلى القاعة مع اثنين من "الرموز الثلاثة المقدسة" لليابان - سيف وجوهرة - اللذين يمثلان مع مرآة رموز العرش.

إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو (2)
إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو

 

وكان يقف إلى جوار الإمبراطور الجديد شقيقه وولى عهده الأمير أكيشينو خلال المراسم البيسطة المقتضبة. ولم تتواجد الإمبراطورة ماساكو زوجة الإمبراطور الجديد فى الغرفة وفقا للتقاليد التى تمنع أميرات الأسرة الملكية من الحضور ولكن للمرة الأولى شهدت المراسم إمرأة وهى ساتسوكى كاتاياما التى شاركت باعتبارها عضوا بحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي.

 

وفى الجزء الثانى من المراسم دخلت الإمبراطورة ماساكو الغرفة مع الأميرات الأخريات.

إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو (3)
إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو 

 

إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو (4)
إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو

 

إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو (5)
إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو

 

إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو (6)
إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو

 

إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو (7)
إمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو
 
 
امبراطور اليابان (1)
امبراطور اليابان الجديد

امبراطور اليابان (2)
امبراطور اليابان 

 


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