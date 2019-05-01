شاهد فى دقيقة.. ما لا تعرفه عن مد ساعات تشغيل المترو فى رمضان × 10 معلومات

كتب ــ رضا حبيشى

أعدت شركة المترو جداول تشغيل جديدة للعمل بها فى شهر رمضان، تشمل مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة طوال شهر رمضان، لتصل ساعات التشغيل اليومى إلى 21 ساعة بدلا من 20 ساعة.

ويقدم "اليوم السابع" فى السطو التالية أهم المعلومات عن جداول التشغيل الجديدة وساعات تشغيل المترو خلال شهر رمضان:

-تعمل خطوط المترو فى رمضان حتى 2 صباحا بدلا من 1 صباحا

-العمل بجداول المواعيد الجديدة يبدأ أول رمضان حتى أخر يوم فى عيد الفطر المبارك

- رحلة أخر قطار بالخط الأول تنطلق من محطة المرج الجديدة الساعة 12.50 صباحا متجهة إلى حلوان

-تنطلق أخر رحلة قطار من حلوان 12.40 بعد منتصف الليل متجهة إلى المرج الجديدة

-رحلة أخر قطار بالخط الثانى ستقوم من محطة شبرا الخيمة الساعة 1 صباحًا متجهة إلى المنيب

-ورحلة أخر قطار من محطة المنيب 1 صباحا متجهة إلى شبرا

-رحلة أخر قطار بالخط الثالث تنطلق من العتبة 1.25 صباحا متجهة إلى الأهرام بمصر الجديدة

-تنطلق رحلة أخر قطار بالخط الثالث من محطة الأهرام بمصر الجديدة 12.40 بعد منتصف الليل متجهة إلى العتبة

-يلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 1.25 صباحا

-يلتقى أخر قطار بالخط الأول مع أخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1.30 صباحا