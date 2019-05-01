سقوط أجزاء من عقار قديم فى حى الجمرك بالإسكندرية بدون إصابات

الإسكندرية - جاكلين منير

تلقت غرفة العمليات بحى الجمرك بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بشارع رأس التين، مكون من أرضى وطابق واحد، بدون وجود أى إصابات، بنطاق قسم الجمرك.

وإنتقلت لمكان العقار المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك برفقة فريق متخصص من الإدارة الهندسية لمعاينة الحالة الإنشائية للعقار الصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض من الحى.

و تبين صدور قرار هدم للعقار حتى سطح الأرض من الحى فى السابق، كما أسفرت المعاينة عن وجود أجزاء تمثل خطورة على المارة بالعقار.

و تم إستدعاء مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحى لإزالة الأجزاء الخطرة من خلال إدارة المشروعات بالحي، وذلك بعد وضع الحواجز الحديدية التأمينية اللازمة للمارة أثناء أعمال الإزالة.

كما تم تحرير محضر لإخلاء العقار لما يمثله من خطورة بقسم شرطة الجمرك.