سفارة الصين بكولومبو تؤكد مقتل 4 علماء صينيين فى تفجيرات سريلانكا

بكين أ ش أ

أكدت السفارة الصينية فى كولومبو، وفاة 4 علماء صينيين فى التفجيرات التى ضربت سريلانكا الشهر الماضي.

وذكرت السفارة –فى بيان نقلته وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء- أن العلماء الصينيين الأربعة من الأكاديمية الصينية للعلوم، ووصلوا إلى سريلانكا منتصف أبريل لأغراض بحثية، فيما تم العثور على جثثهم والتعرف عليها من قبل أفراد من عائلاتهم.

وأضافت أن هناك خمسة آخرين من الأكاديمية الصينية للعلوم أصيبوا بجراح خلال التفجيرات، وجميعهم عادوا للصين، لتلقى المزيد من العلاج.

وأدانت السفارة الصينية بشدة، الأعمال الإرهابية، وأعربت عن خالص تعازيها فى وفاة العلماء الأربعة، وشكرها للحكومة السريلانكية لما قدمته من مساعدة.

وكانت سلسلة من التفجيرات ضربت فنادق وكنائس فى أرجاء سريلانكا فى 21 أبريل الماضي، وأدت إلى مقتل أكثر من 250 شخصا بينهم 42 من الرعايا الأجانب.