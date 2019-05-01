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رئيس مدينة بنها: حملات على المستشفيات بعد انتشار نفايات طبية بالشوارع

الأربعاء، 01 مايو 2019 03:42 م
رئيس مدينة بنها: حملات على المستشفيات بعد انتشار نفايات طبية بالشوارع نفايات طبية بشوارع بنها
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلن المهندس حمدى سلامة، رئيس مجلس مدينة بنها، أن مجلس المدينة شن حملات على المستشفيات والمراكز الخاصة بالمدينة، بعد انتشار نفايات طبية ودم ملوث ومخلفات عمليات فى شارع الاستاد ببنها، بالقرب من مستشفى بنها العام، مشيرا إلى أنه سيتابع يوميًا المستشفيات الخاصة والتأكد من التزامها بسياسة التخلص من النفايات الطبية بطريقة سليمة وعدم خلطها بالنفايات الآدمية ووضعها بالشوارع لما تسببه من خطورة على الصحة العامة.

وأوضح "سلامة"، أنه تم التعاقد مع شركة جديدة للنظافة لرفع المخلفات من الشوارع والمنازل وتطوير مستوى النظافة داخل المدينة، وتعيين لجنة بالمجلس للمتابعة الدورية ورفع تقرير يومى عن مستوى النظافة بالشوارع.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداولت صورًا توضح انتشار نفايات طبية ومخلفات عمليات مختلطة بالدماء فى شارع الاستاد ببنها بالقرب من مستشفى بنها العام، وسط استياء شديد بسبب تكرار إلقاء المستشفيات والمراكز الطبية لنفايتها الطبية بهذا المكان لعدم تطبيق إجراءات رادعة من قبل مديرية الصحة بالقليوبية عليهم.


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