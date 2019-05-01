رئيس شركة مياه أسيوط يفتتح مركزا لخدمة العملاء بمنطقة صدفا ــ صور

كتب ـ أحمد حسن

افتتح المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، مركزاً لخدمة العملاء بمنطقة صدفا، لاستقبال شكاوى نحو 31 ألف عميل والرد على استفساراتهم وأسئلتهم، وذلك بحضور القيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط.



وأكد المهندس محمد صلاح، أن مركز خدمة عملاء صدفا يستهدف تقديم جميع الخدمات المميزة بأسرع وقت ممكن، ويُعد المركز الثالث على مستوى جميع مناطق المحافظة، مضيفاً أنه جارٍ الانتهاء من تجهيز مركزى خدمة عملاء بمنطقة أبو تيج، وخزان مياه أسيوط، وتهدف الشركة لإنشاء مراكز لخدمة العملاء بجميع مراكز المحافظة، طبقاً للخطة المالية.



ومن جانبه، قال المهندس رامز شوقى إسحاق، مدير منطقة صدفا، إلى أن مركز خدمة العملاء بمنطقة صدفا، يضم أقسام التعاقدات والاشتراكات، والتحصيل، وقراءات العدادات، لتقديم خدمات تركيب العدادات الكودية للعملاء الذين قاموا بتوصيل المياه بصورة غير قانونية، بجانب توافر خدمات سداد الفواتير، وتوصيل مياه الشرب النقية، وشحن العدادات مُسبقة الدفع، وتطهير الخزانات، وتوفير سيارات الكسح، والصرف الصناعى، وبرامج استقبال الشكاوى الإلكترونى، لسرعة استقبال وحل شكاوى المياه (تجارى، جودة مياه، فنى)، والصرف الصحى، وذلك فى إطار تسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال نظام الشباك الواحد.



وأوضح المهندس عبده سليمان، رئيس قطاع جنوب، أن الشركة تهدف لتغطية جميع مراكز المحافظة، بمراكز خدمة العملاء، من أجل تحقيق رسالتها المُعلنة فى الارتقاء بجميع مؤشرات الخدمات المُقدمة للمواطنين.