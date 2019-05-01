رئيس جامعة أسيوط:سداد الرسوم الدراسية شرط دخول امتحانات نهاية العام

أسيوط محمود عجمى

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على التنبيه على كافة أبناء الجامعة من الطلاب بمختلف الكليات، بضرورة الانتهاء من سداد الرسوم الدراسية فى خلال الأيام القليلة القادمة، كشرطاً أساسياً لدخول لجنة امتحانات نهاية العام الدراسى الجارى 2018 / 2019، مع توجيه دعوته لأبناء الجامعة من الطلاب غير القادرين أو ممن يعانون من صعوبات اجتماعية، لسرعة التوجه إلى إدارة رعاية الشباب، وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الجامعة من سداد الرسوم الدراسية بهم من صندوق التكافل.

جاء ذلك، ضمن أعمال جلسة مجلس الجامعة والمنعقدة اليوم، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، و نواب رئيس الجامعة، لمختلف القطاعات وأعضاء المجلس من عمداء الكليات، و محمود بخيت أمين عام الجامعة .

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن ذلك يأتى في إطار التزام الجامعة بالقرارات والضوابط المتخذة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، والتى تشترط سداد الرسوم الدراسية لدخول الامتحانات مع عدم السماح للطلاب المتخلفين عن سداد الرسوم الخاصة باستخراج البطاقات الدراسية السارية للعام الجامعى بالدخول إلى اللجان.

ومن جانبه، صرح الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجلسة المنعقدة تضمنت أيضاً إعلام رئيس جامعة أسيوط العمداء، بعدد من الاستعدادات الواجب اتخاذها قبل بدء الامتحانات والمقرر لها أن تبدأ 15 مايو وتستمر حتى 20/6، والتى تتضمن إعلان جداول الامتحانات قبل بدايتها بفترة كافية، مع تخصيص فترة زمنية فاصلة بين كل مادة والأخرى، مع مراعاة تهيئة ظروف ملائمة تيسر على الطلاب أداء امتحاناتهم، والتى سوف تتزامن مع صيام الطلاب شهر رمضان الكريم.