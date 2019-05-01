رئيس جامعة أسيوط: الحريق لم يؤثر على انتظام الخدمات الطبية بالمستشفى الرئيسى

أسيوط محمود عجمى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية على انتظام الخدمات الطبية داخل كافة الأقسام والوحدات الطبية بالمستشفى الجامعى الرئيسى وعدم تأثرها بالحريق المحدود الذى نشب ظهر اليوم فى بدروم الخدمات المساعدة بالمستشفى، نافياً وقوع أى خسائر مالية أو بشرية أو حالات اختناق ناجمة عن الحريق والذى أسفر عن تلفيات بسيطة فى محيط البدروم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس جامعة أسيوط داخل عدد من أقسام المستشفى الجامعى الرئيسى والتى رافقه فيها الدكتور سعد زكى مدير المستشفى وذلك للاطمئنان على انتظام الخدمة الطبية المقدمة، وحسن سير العمل بمختلف أقسام المستشفى.

وعن تفاصيل الواقعة أوضح الدكتور طارق الجمال أن المستشفى الجامعى الرئيسى شهدت نشوب حريق محدود فى بدروم الخدمات المساعدة والممتد على ارتفاع المبنى والذى يحتوى على عدد من كابلات الكهرباء والمواسير البلاستيكية الخاصة بالصرف الصحى، مرجحاً أن يكون الحريق نشب نتيجةً عن وقوع ماساً كهربياً وهو ما تم السيطرة عليه فى وقت محدود من قبل وحدة الدفاع المدنى بالمستشفى قبل أن ينضم لها وحدة المطافئ التابعة لمنطقة البيسرى والتى توجهت للمستشفى الجامعى بناء على بلاغ للنجدة من أحد المواطنين.

مشيراً إلى أن خلال السيطرة على الحريق قامت الإدارات المختصة بالمستشفى بفصل الكهرباء لمدة ساعة كإجراء احتياطى وهو ما لم يتسبب فى تعطيل أو عرقلة تقديم الخدمات الطبية المعتادة حيث تم الاعتماد على استخدام المولدات البديلة فى تشغيل التغذية الكهربية إلى أن تم إعادة الكهرباء بعد إخماد الحريق.

وصرح الدكتور سعد زكى أن جولة رئيس الجامعة امتدت على مختلف طوابق المبنى وشملت أقسام الروماتيزم والتأهيل، وأمراض الصدر والتدرن، وقسم الجراحة العامة، ووحدات التخدير والعناية المركزة والتى أطمأن خلالها على انتظام الخدمات الطبية.