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رئيس الوزراء يتوجه للبنان لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة

الأربعاء، 01 مايو 2019 04:54 م
رئيس الوزراء يتوجه للبنان لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
كتبت رحاب نبيل
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غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، متجهًا إلى العاصمة اللبنانية بيروت ليترأس وفد مصر فى اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة "المصرية - اللبنانية"، التي تستضيفها لبنان يومى 2 و 3 مايو الجارى.

ويرأس مدبولى وفداً مصرياً رفيع المستوى يضم وزراء الكهرباء والطاقة، والاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والقوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن يلتقى مدبولى خلال الزيارة بالرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعدالحريرى، ورئيس مجلس النواب نبيه برى.

ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي في فعاليات "منتدى الاقتصاد العربى"، التي تنطلق دورته السابعة والعشرين في الثاني من مايو؛ إذ تحل مصر ضيف شرف على الدورة الجديدة للمنتدى، والتى تشارك فيها العديد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة  الدول العربية، وصندوق النقد الدولي ومنظمة الإسكوا واتحاد الغرف العربية،  وعدد كبير من القيادات المصرفية والاقتصادية والمالية، ويلقى مدبولى كلمة بالمنتدى عن فرص الاستثمار بمصر، وما أنجزته الحكومة فى ملف الاصلاح الاقتصادى.

 


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