video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 01 مايو 2019 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خفر السواحل الليبى يحتجز 113 مهاجرا أثناء هدوء نسبى فى القتال

الأربعاء، 01 مايو 2019 04:03 م
خفر السواحل الليبى يحتجز 113 مهاجرا أثناء هدوء نسبى فى القتال خفر السواحل الليبى
رويترز
إضافة تعليق

ذكرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن خفر السواحل الليبي أوقف 113 مهاجرا كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا خلال اليومين الماضيين مع استئناف مغادرة القوارب في ظل هدوء نسبي في القتال بين القوات المتناحرة في ليبيا.

والساحل الغربي لليبيا هو نقطة مغادرة رئيسية لمهاجرين معظمهم أفارقة يفرون من الصراعات وشظف العيش ويحاولون بلوغ إيطاليا عبر البحر المتوسط بمساعدة مهربي البشر.

وتباطأت أنشطة التهريب عندما شنت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

لكن الاشتباكات تراجعت أمس الثلاثاء بعدما فشل هجوم كبير بالمدفعية شنته قوات شرق ليبيا في فتح طريق صوب وسط المدينة. وكان دوي القذائف في وسط طرابلس أقل اليوم الأربعاء عن الأيام السابقة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن خفر السواحل الليبي أوقف قاربين أمس الثلاثاء وقاربا ثالثا اليوم الأربعاء تقل 113 مهاجرا وأعادهم إلى بلدتي زوارة والخمس في غرب البلاد بعيدا عن جبهة القتال في طرابلس حيث تم إيداعهم في مراكز احتجاز.

وذكرت المنظمة أن تلك هي القوارب الوحيدة المعلن عنها منذ 11 أبريل نيسان منذ أن أوقف خفر السواحل 11 مهاجرا وأعادهم إلى الخمس.

ولم يتسن الاتصال بخفر السواحل للحصول على تعقيب اليوم الأربعاء.

واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان جماعات مسلحة وأعضاء في خفر السواحل بالتورط في تهريب البشر.

والأسبوع الماضي قال فينسنت كوتشيتل المبعوث الخاص لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لمنطقة وسط المتوسط على تويتر "من الجدير بالملاحظة أنه على الرغم من الحرب في طرابلس لا تغادر أي قوارب على متنها مهاجرون أو لاجئون. الفصائل المسلحة المعروفة بتورطها في تهريب البشر مشغولة للغاية في القتال من أجل البقاء".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات خفر السواحل اليونانية تنقذ مهاجرين قادمين من تركيا قبالة جزيرة خيوس

المتحدث باسم خفر السواحل : غرق قارب يقل 30 مهاجراً قرابة السواحل الليبية

ليبيا

خفر السواحل الليبى

اخبار العالم




لا تفوتك
لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

الأوقاف تخصص 221 مسجدا للاعتكاف و152 للصلاة بجزء كامل فى القاهرة

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

فيديو.. لعبة الكراسى الموسيقية تواصل الإثارة فى الدورى.. بيراميدز قاهر القطبين يهدر نقطتين بالتعادل مع المقاصة.. هل يقبل الأهلى هدية "المطاريد" أمام الطلائع الليلة.. والزمالك حيران بين ضياع القمة والكونفدرالية

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

سرقة"الحسابات الإلكترونية"جريمة العصر..ابتزاز جنسى وتجسس وسرقة بيانات شخصية..سارقو الصفحات الخاصة يستغلون عجز الضحايا وجهلهم بالقانون للاحتيال عليهم ويستخدمونها فى التسول وطلب مبالغ مالية وكروت شحن من أصدقائهم

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

للعناية بالجسم ..خليكى فى جل الألوفيرا وزيت الزيتون

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

برشلونة يستضيف ليفربول في نهائي مبكر بدوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة